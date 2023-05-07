Гол Головина помог «Монако» обыграть «Анже»

«Монако» в гостях обыграл «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции — 1:2.

В составе победителей на 45-й минуте забил российский полузащитник Александр Головин. Он делит с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси первое место по голам дальними ударами в лиге 1. Также отличился Майрон Боаду на 60-й минуте.

После 34 туров чемпионата Франции «Монако» набрал 64 очка и расположился на 4-м месте. «Анже» идет на последней строчке.