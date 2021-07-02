«Анже» могут отправить во второй французский дивизион из-за сложного финансового положения
18:28
Клуб французской лиги 1 «Анже» не смог дать финансовых гарантий, что команда сможет провести полноценный сезон в высшем дивизионе чемпионата Франции. Лига приняла решение отправить клуб во второй дивизион — лигу 2, сообщает GFFN.
«Анже» имеет право подать апелляцию на это решение.
Клуб выступает в лиге 1 с сезона-2015/16. В прошлом чемпионате «Анже» занял 13-е место.
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