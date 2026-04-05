«Лион» сыграл вничью с «Анже» и продлил серию без побед до 9 матчей
«Лион» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 28-го тура французской Лиги 1 — 0:0.
«Лион» (48 очков) продлил серию без побед во всех турнирах до 9 матчей и занимает пятое место в Лиге 1. «Анже» (33 очка) идет 12-м в турнирной таблице.
Подписывайся на канал «СЭ» в Max
Источник: Таблица Лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Ланс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Лилль
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Марсель
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Монако
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Страсбур
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Тулуза
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Лорьян
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Париж
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Брест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Анже
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Гавр
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Осер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Ницца
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Труа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Ле Ман
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|22.08
|00:00
|Анже – Лилль
|- : -
|22.08
|00:00
|Гавр – Монако
|- : -
|22.08
|00:00
|Ле Ман – Брест
|- : -
|22.08
|00:00
|Ланс – Осер
|- : -
|22.08
|00:00
|Марсель – Страсбур
|- : -
|22.08
|00:00
|Ницца – Лорьян
|- : -
|22.08
|00:00
|ПСЖ – Ренн
|- : -
|22.08
|00:00
|Тулуза – Лион
|- : -
|22.08
|00:00
|Труа – Париж
|- : -
Новости