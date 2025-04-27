«Лилль» на выезде обыграл «Анже» в лиге 1

«Лилль» на выезде обыграл «Анже» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У гостей голы на счету защитника Александро (45+1-я) и нападающего Хакона Арнара Харальдссона (50-я).

«Лилль» набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Анже» с 30 очками — на 15-й строчке.