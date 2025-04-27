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«Лилль» на выезде обыграл «Анже» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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«Лилль» на выезде обыграл «Анже» в матче 31-го тура чемпионата Франции — 2:0.

У гостей голы на счету защитника Александро (45+1-я) и нападающего Хакона Арнара Харальдссона (50-я).

«Лилль» набрал 56 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице лиги 1. «Анже» с 30 очками — на 15-й строчке.

Франция. Лига 1. 31-й тур.
27 апреля, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:2
Лилль

Футбол
ФК Анже
ФК Лилль
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«Лион» дома обыграл «Ренн» в лиге 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 24 6 1 84-31 78
2
 Лилль 31 16 8 7 49-32 56
3
 Монако 31 16 7 8 58-36 55
4
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
5
 Лион 31 16 6 9 62-42 54
6
 Ницца 31 15 9 7 59-39 54
7
 Страсбур 31 15 9 7 51-38 54
8
 Ланс 30 13 6 11 35-33 45
9
 Брест 30 13 5 12 48-49 44
10
 Ренн 31 12 2 17 46-44 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 30 9 7 14 38-39 34
13
 Реймс 30 8 8 14 32-42 32
14
 Нант 30 7 10 13 35-50 31
15
 Анже 31 8 6 17 29-50 30
16
 Гавр 31 8 4 19 34-65 28
17
 Сент-Этьен 30 6 6 18 32-71 24
18
 Монпелье 29 4 3 22 22-69 15
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25.04 21:45
ПСЖ – Ницца
 1 : 3
26.04 18:00
Страсбур – Сент-Этьен
 3 : 1
26.04 20:00
Гавр – Монако
 1 : 1
26.04 22:05
Лион – Ренн
 4 : 1
27.04 16:00
Анже – Лилль
 0 : 2
27.04 18:15
Ланс – Осер
 - : -
27.04 18:15
Монпелье – Реймс
 - : -
27.04 18:15
Нант – Тулуза
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