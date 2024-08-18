«Ланс» обыграл «Анже» в стартовом туре чемпионата Франции

«Ланс» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Анже» со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Уэс Саид.

В других матчах стартового тура «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), «Тулуза» и «Нант» не забили голов (0:0).

В следующем матче «Ланс» 25 августа сыграет с «Брестом», «Анже» днем ранее встретится с «Лиллем».