«Ланс» обыграл «Анже» в стартовом туре чемпионата Франции
«Ланс» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Анже» со счетом 1:0.
Единственный гол на 28-й минуте забил Уэс Саид.
В других матчах стартового тура «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), «Тулуза» и «Нант» не забили голов (0:0).
В следующем матче «Ланс» 25 августа сыграет с «Брестом», «Анже» днем ранее встретится с «Лиллем».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Страсбур
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
2
|Монпелье
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
3
|Тулуза
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Нант
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Осер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
6
|Ренн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
8
|Монако
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
9
|Лион
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Марсель
|1
|1
|0
|0
|5-1
|3
|
11
|Ланс
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
12
|ПСЖ
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|
13
|Гавр
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
|
14
|Сент-Этьен
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Анже
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Реймс
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Брест
|1
|0
|0
|1
|1-5
|0
|
18
|Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.08
|21:45
|
Гавр – ПСЖ
|1 : 4
|17.08
|18:00
|
Брест – Марсель
|1 : 5
|17.08
|20:00
|
Реймс – Лилль
|0 : 2
|17.08
|22:00
|
Монако – Сент-Этьен
|1 : 0
|18.08
|16:00
|
Осер – Ницца
|2 : 1
|18.08
|18:00
|
Анже – Ланс
|0 : 1
|18.08
|18:00
|
Монпелье – Страсбур
|1 : 1
|18.08
|18:00
|
Тулуза – Нант
|0 : 0
|18.08
|21:45
|
Ренн – Лион
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Луис Энрике
Марсель
|2
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|2
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|1
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|2
|
|
Амин Харит
Марсель
|2
|
|
Рубен Агилар
Ланс
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Муса Аль-Таамари
Монпелье
|1
|0
|1
|
|
Жордан Амави
Брест
|1
|0
|1
Новости