Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:03

«Ланс» обыграл «Анже» в стартовом туре чемпионата Франции

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Ланс» в матче 1-го тура чемпионата Франции на выезде обыграл «Анже» со счетом 1:0.

Единственный гол на 28-й минуте забил Уэс Саид.

В других матчах стартового тура «Монпелье» сыграл вничью со «Страсбуром» (1:1), «Тулуза» и «Нант» не забили голов (0:0).

В следующем матче «Ланс» 25 августа сыграет с «Брестом», «Анже» днем ранее встретится с «Лиллем».

Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:1
Ланс
Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. La Mosson (Монпелье)
Монпелье
1:1
Страсбур
Франция. Лига 1. 1-й тур
18 авг, 18:00. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
0:0
Нант

ФК Анже
ФК Ланс
ФК Монпелье
ФК Нант
ФК Страсбур
ФК Тулуза
0
Читайте также
Трусова и Игнатов сыграли свадьбу в Барвихе
Ален Делон умер в возрасте 88 лет
Умер французский актер Ален Делон
«Спартак» – «Факел», 18 августа 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура РПЛ сезона 2024/2025
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацистской символикой
На МКАД грузовик врезался в несколько машин
Популярное видео
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Получивший тяжелую травму Гомес: «Напомните мне, чтобы я больше не шел в верховую борьбу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Страсбур 1 0 1 0 1-1 1
2
 Монпелье 1 0 1 0 1-1 1
3
 Тулуза 1 0 1 0 0-0 1
4
 Нант 1 0 1 0 0-0 1
5
 Осер 1 1 0 0 2-1 3
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Лилль 1 1 0 0 2-0 3
8
 Монако 1 1 0 0 1-0 3
9
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
10
 Марсель 1 1 0 0 5-1 3
11
 Ланс 1 1 0 0 1-0 3
12
 ПСЖ 1 1 0 0 4-1 3
13
 Гавр 1 0 0 1 1-4 0
14
 Сент-Этьен 1 0 0 1 0-1 0
15
 Анже 1 0 0 1 0-1 0
16
 Реймс 1 0 0 1 0-2 0
17
 Брест 1 0 0 1 1-5 0
18
 Ницца 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.08 21:45
Гавр – ПСЖ
 1 : 4
17.08 18:00
Брест – Марсель
 1 : 5
17.08 20:00
Реймс – Лилль
 0 : 2
17.08 22:00
Монако – Сент-Этьен
 1 : 0
18.08 16:00
Осер – Ницца
 2 : 1
18.08 18:00
Анже – Ланс
 0 : 1
18.08 18:00
Монпелье – Страсбур
 1 : 1
18.08 18:00
Тулуза – Нант
 0 : 0
18.08 21:45
Ренн – Лион
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Луис Энрике

Луис Энрике

Марсель

 2
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 2
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 1
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 2
Амин Харит

Амин Харит

Марсель

 2
Рубен Агилар

Рубен Агилар

Ланс

 1
И К Ж
Амаду Коне

Амаду Коне

Реймс

 1 1 0
Муса Аль-Таамари

Муса Аль-Таамари

Монпелье

 1 0 1
Жордан Амави

Жордан Амави

Брест

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости