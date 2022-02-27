«Ланс» в большинстве победил «Анже»

«Ланс» в гостях играл с «Анже» в матче 26-го тура чемпионата Франции. Гости одержали волевую победу со счетом 2:1.

В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления нападающего Мохамеда-Али Чо. Отмети, что на тот момент «Анже» вел в счете — 1:0.

«Ланс» набрал 40 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. «Анже» потерпел пятое поражение подряд и остался на 14-й строчке (29 очков).