«Гавр» не удержал победу над «Анже», Кузяев пропустил четвертый матч подряд

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«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 73-й минуте открыл форвард гостей Андре Айю. «Анже» отыгрался в концовке — на 90-й минуте отличился Флоран Анин.

Обе команды провели большую часть матча вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Лилиан Рао-Лисоа, а шесть минут спустя удалился футболист гостей Аруна Санганте.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды в четвертом матче кряду.

«Гавр» (14 очков) остается на последнем месте в лиге 1. «Анже» (23) поднялся на 12-ю строчку.

Франция. Лига 1. 20-й тур.

02 февр, 19:15. Raymond Kopa (Анже)

В параллельных матчах «Реймс» дома уступил «Нанту» (1:2), а «Ренн» на своем поле обыграл «Страсбур» (1:0).

Франция. Лига 1. 20-й тур.

02 февр, 19:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)