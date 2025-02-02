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«Гавр» не удержал победу над «Анже», Кузяев пропустил четвертый матч подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Гавр» на выезде сыграл вничью с «Анже» в матче 20-го тура французской лиги 1 — 1:1.

Счет на 73-й минуте открыл форвард гостей Андре Айю. «Анже» отыгрался в концовке — на 90-й минуте отличился Флоран Анин.

Обе команды провели большую часть матча вдесятером — на 10-й минуте красную карточку получил защитник хозяев Лилиан Рао-Лисоа, а шесть минут спустя удалился футболист гостей Аруна Санганте.

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку команды в четвертом матче кряду.

«Гавр» (14 очков) остается на последнем месте в лиге 1. «Анже» (23) поднялся на 12-ю строчку.

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
1:1
Гавр

В параллельных матчах «Реймс» дома уступил «Нанту» (1:2), а «Ренн» на своем поле обыграл «Страсбур» (1:0).

Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:2
Нант
Франция. Лига 1. 20-й тур.
02 февр, 19:15. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
1:0
Страсбур

Источник: Таблица лиги 1
Далер Кузяев
Футбол
ФК Анже
ФК Гавр
ФК Нант
ФК Реймс
ФК Ренн
ФК Страсбур
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1
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2
 Марсель 19 11 4 4 40-23 37
3
 Монако 20 11 4 5 36-24 37
4
 Лилль 20 9 8 3 33-20 35
5
 Ницца 20 9 7 4 39-26 34
6
 Ланс 20 9 6 5 25-18 33
7
 Лион 19 8 6 5 30-23 30
8
 Брест 20 9 1 10 31-36 28
9
 Страсбур 20 7 6 7 33-32 27
10
 Тулуза 20 7 5 8 21-22 26
11
 Осер 20 6 5 9 27-33 23
12
 Анже 20 6 5 9 22-29 23
13
 Реймс 20 5 7 8 26-29 22
14
 Нант 20 4 9 7 24-30 21
15
 Ренн 20 6 2 12 27-30 20
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