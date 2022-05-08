«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже»

«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Гости уступили со счетом 1:4.

Таким образом, «Бордо» за два тура до конца команда отстает от спасительно 17-го места на 7 очков.

Команда, которая занимает 20-е место, пока еще имеет математические шансы подняться на 18-ю строчку и сыграть в переходных матчах.