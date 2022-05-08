«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже»
«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Гости уступили со счетом 1:4.
Таким образом, «Бордо» за два тура до конца команда отстает от спасительно 17-го места на 7 очков.
Команда, которая занимает 20-е место, пока еще имеет математические шансы подняться на 18-ю строчку и сыграть в переходных матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|
3
|Монако
|36
|19
|8
|9
|59-36
|65
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
|36
|16
|12
|8
|59-39
|60
|
6
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|
7
|Лион
|36
|15
|11
|10
|61-48
|55
|
8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
9
|Лилль
|36
|13
|12
|11
|43-45
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|36
|13
|9
|14
|45-49
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Метц
|36
|5
|13
|18
|34-64
|28
|
20
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
Результаты / календарь
1 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.05
|22:00
|
Лилль – Монако
|1 : 2
|7.05
|18:00
|
Брест – Страсбур
|0 : 1
|8.05
|14:00
|
Метц – Лион
|3 : 2
|8.05
|16:00
|
Анже – Бордо
|- : -
|8.05
|16:00
|
Клермон Фут – Монпелье
|- : -
|8.05
|16:00
|
Реймс – Ланс
|- : -
|8.05
|18:05
|
Лорьян – Марсель
|- : -
|8.05
|21:45
|
ПСЖ – Труа
|- : -
|11.05
|20:00
|
Ницца – Сент-Этьен
|- : -
|11.05
|22:00
|
Нант – Ренн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|31
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3
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