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Сегодня, 17:53

«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бордо» с крупным счетом проиграл «Анже» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Гости уступили со счетом 1:4.

Таким образом, «Бордо» за два тура до конца команда отстает от спасительно 17-го места на 7 очков.

Команда, которая занимает 20-е место, пока еще имеет математические шансы подняться на 18-ю строчку и сыграть в переходных матчах.

Франция. Лига 1. 36-й тур
08 мая, 16:00. Raymond Kopa (Анже)
Анже
4:1
Бордо
Голы
Шо, 5 (1:0), Менди, 36 (2:0), Мара, 60 (2:1), Баокен, 62 (3:1), Перейра Лаж, 90 (4:1)
Анже
Мандреа Мансо Траоре Эбосс Бенталеб Менди (Мангани, 69) Перейра Лаж (Бамба, 90) Думбья (Фатар, 90) Шо (Яколиш, 69) Фюльжини Баокен (Унаи, 75)
Бордо
Костиль Менса (Мара, 58) Марселу (Кватенг, 58) Ахмедходжич Мангаш Онана (Адли, 65) Гилавоги Дилросюн Франсержиу Ньянг (Баква, 85) Уден (Хван Уй Джо, 58)
Предупреждения
Фюльжини 78’  -  Гилавоги 46’, Ахмедходжич 56’, Мара 60’, Дилросюн 78’, Адли 89’
Судьи
Мийо (Франция)
Франция. Лига 1. 36-й тур
08 мая, 16:00. Stade Gabriel Montpied (Клермон)
Клермон Фут
2:1
Монпелье
Голы
Рашани, 4 (1:0), Шотар, 32 (1:1), Байо, 69 (2:1)
Клермон Фут
Джоко Н`Симба Ожье Сейду Зедадка Абдул Самед (Кауи, 65) Гастьен (Бускетс, 82) Маньин Рашани (Аллевина, 10) Байо (Кьей, 82) Доссу (Да Кунья, 65)
Монпелье
Берто Эстев (Тулер, 83) Сако Козза Леруа (Делайе, 84) Ристич Молле Шотар Суке (Джоаккини, 86) Жермен (Гермуш, 90) Мавидиди (Макуана, 86)
Предупреждения
Абдул Самед 34’, Гастьен 60’  -  Молле 24’, Козза 71’, Леруа 74’, Шотар 74’
Судьи
Бастьен (Франция)
Франция. Лига 1. 36-й тур
08 мая, 16:00. Stade Auguste Delaune (Реймс)
Реймс
1:2
Ланс
Голы
Зенели, 28 (1:0), Сотока, 55 (1:1), Фофана, 90 (1:2)
Реймс
Райкович Абдельхамид Фас Гравиллон (Мбюкю, 61) Локо (Кеббаль, 60) Лопи (Думбия, 46) Мунетси Матусива Фокет Туре (Экитике, 74) Зенели (Бузи, 46)
Ланс
Фариньес Медина Дансо Гради Франковски (Мачадо, 65) Фофана Дукуре Клаусс (Жан, 84) Да Кошта (Какюта, 64) Сотока (Ганаго, 79) Калимуэндо (Саид, 65)
Предупреждения
Матусива 61’  -  Медина 72’, Фофана 90’
Судьи
Феррейра (Португалия)

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2021-2022/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
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31%

1.84

П1

20%

2.08

Х2

15%

1.80
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ЦСКА 0
Сочи 1
Матч завершен

Х2

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10%

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1.74
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Ливерпуль 1
Тоттенхэм Хотспур 1
Матч завершен

ТБ 2.5

24%

1.52

Обе забьют - да

26%

1.69

ИТБ2 (0.5)

16%

1.52
ФК Анже
ФК Бордо
ФК Клермон Фут
ФК Ланс
ФК Монпелье
ФК Реймс
0
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 35 19 8 8 56-36 65
3
 Монако 36 19 8 9 59-36 65
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 36 16 12 8 59-39 60
6
 Ницца 35 18 7 10 44-29 60
7
 Лион 36 15 11 10 61-48 55
8
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
9
 Лилль 36 13 12 11 43-45 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 36 13 9 14 45-49 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Метц 36 5 13 18 34-64 28
20
 Бордо 35 5 12 18 47-85 27
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6.05 22:00
Лилль – Монако
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7.05 18:00
Брест – Страсбур
 0 : 1
8.05 14:00
Метц – Лион
 3 : 2
8.05 16:00
Анже – Бордо
 - : -
8.05 16:00
Клермон Фут – Монпелье
 - : -
8.05 16:00
Реймс – Ланс
 - : -
8.05 18:05
Лорьян – Марсель
 - : -
8.05 21:45
ПСЖ – Труа
 - : -
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