Нападающий сборной Франции и «Барселоны» Антуан Гризманн поддержал идею останавливать матчи из-за проявления гомофобии или расизма. В чемпионате Франции на старте было сезона было уже несколько остановок встреч.

— Считаю верным решением останавливать матчи из-за гомофобных или расистских выкриков, — цитирует RTL Гризманна. — Если прервем матчи, люди не будут довольны, и они перестанут это делать.

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