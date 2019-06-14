Антеро Энрике покинул пост спортивного директора "ПСЖ" по обоюдному согласию с клубом. Он начал свою работу 2 июня 2017 года.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Леонардо вернется в "ПСЖ" на должность спортивного директора. Сообщалось, что уход Энрике связан с конфликтом с главным тренером команды Томасом Тухелем.

– Клуб благодарит Антеро Энрике за профессионализм и преданность делу на протяжении последних двух лет и желает ему всего наилучшего в будущих проектах, – отмечено на официальном сайте "ПСЖ".

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