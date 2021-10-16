Анри раскритиковал арбитра, назначившего пенальти в конце матча «ПСЖ» — «Анже»
Экс-игрок сборной Франции Тьерри Анри во время эфира на Amazon прокомментировал работу судей, поставив под сомнение пенальти в концовке матча 10-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» — «Анже».
«Я никогда не понимал, почему арбитры не объясняют нам свои поступки. Мы все обсуждаем их между собой, но рефери не может объясниться за себя», — сказал Анри.
После первого тайма «Анже» выигрывал у «ПСЖ» (1:0). После перерыва парижане забили два гола. Автором победного мяча стал Кильян Мбаппе, реализовавший пенальти в концовке встречи.
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