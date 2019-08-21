Анри посетовал, что в «Монако» ему не дали достаточно времени

Бывший главный тренер «Монако» Тьерри Анри рассказал, как живет после увольнения из французской команды. 42-летний специалист возглавил монегасков по ходу прошлого сезона, но был уволен из-за неудовлетворительных результатов, проработав менее четырех месяцев.

— После моего ухода из «Монако» мой телефон не звонил четыре месяца, — заявил Анри в интервью The Telegraph. — А затем внезапно я получил пять звонков, однако предложения меня не устроили. Меня звали вторым тренером, но мне хочется быть первым.

После работы в «Монако» быть главным тренером — это то, что я твердо хочу. Весной я повидался с некоторыми коллегами, и они сказали мне, что теперь я могу считать себя тренером, потому что я подвергся первому увольнению и прошел боевое крещение.

Я не хочу жаловаться на увольнение из «Монако», наоборот, благодарю за этот опыт. Но чтобы построить новую команду, каждому тренеру нужно время и определенный карт-бланш.

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