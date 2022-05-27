Анри думал, что Мбаппе уйдет из «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал продление контракта Кильяна Мбаппе с «ПСЖ».

«Это очень важно для французского футбола. Я думал, что Мбаппе уйдет. Все так думали, включая него самого. Надеюсь, «ПСЖ» этим контрактом показывает, куда хочет двигаться, потому что, как правило, ясно одно: когда ты играешь за большой клуб, ты не уходишь из большого клуба. Большой клуб избавится от тебя, когда ты состаришься. Когда ты все еще в расцвете сил, не уходишь.

Мбаппе решил остаться, у него явно «ПСЖ» в сердце. Люди будут говорить о том, что он получит с точки зрения денег и власти... Хотя деньги Килиан все равно получил бы в другом месте, но он хочет остаться... Мы все счастливы, что он остался... Это было жизненно важно для «ПСЖ» и французского футбола», — цитирует Goal Анри.