Анхель Ди Мария: «Надеюсь, что «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария надеется продлить контракт с французским клубом. Аргентинец подчеркнул, что надеется играть в «ПСЖ» до возвращения на родину.

— Я еще не вел переговоры о новом контракте, — цитирует A Bola Ди Мария. — Не думаю об этом, потому что впереди еще год по нынешнему договору. Надеюсь, что «ПСЖ» будет моим последним клубом в Европе. Потому что меня тут все устраивает. А потом, конечно, вернусь в Аргентину. Томас Тухель в Париже стал мне доверять, я при нем чувствую себя уверенно. Он убедил меня остаться, и я доволен этим решением.