Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику»

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария хочет покинуть команду, сообщает AS.

По информации источника, 34-летним аргентинцем интересуется «Бенфика», за которую он уже выступал с 2007 по 2010 год.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.