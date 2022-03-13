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Сегодня, 23:12

Анхель Ди Мария может вернуться в «Бенфику»

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария хочет покинуть команду, сообщает AS.

По информации источника, 34-летним аргентинцем интересуется «Бенфика», за которую он уже выступал с 2007 по 2010 год.

В сезоне-2021/22 Ди Мария принял участие в 25 матчах «ПСЖ», на его счету 3 гола и 5 результативных передач. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.

Источник: https://as.com/futbol/2022/03/13/internacional/1647172393_957674.html?m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MTI%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D&m1=cG9ydGFkYV9wb3J0YWRh&m2=QUNUVUFMSURBRA%3D%3D&m3=MTM%3D&m4=dmlkZW8%3D&m5=MjI%3D
Анхель Ди Мария
Футбол
ФК Бенфика
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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