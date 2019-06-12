Анхель Ди Мария: "Хотел любой ценой покинуть "ПСЖ" при Эмери"

Нападающий "ПСЖ" Анхель Ди Мария признался, что хотел уйти из команды, когда команду тренировал Унаи Эмери. Однако смена тренера заставила аргентинца остаться в Париже.

– Я планировал покинуть "ПСЖ" при Эмери, – цитирует La Nacion Ди Марию. – Хотел найти способ уйти любой ценой. Когда я поговорил с новым тренером Тухелем, то он сказал, что рассчитывает на меня. Это придало мне уверенности, и думаю, что этот сезон доказывает это.

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