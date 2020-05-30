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«Ангел, с днем рождения». «Монако» оригинально поздравил Головина с 24-летием

11:58
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
Александр Головин. Фото ФК «Монако».
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«Монако» оригинально поздравил с 24-летием российского полузащитника команды Александра Головина.

В официальном Instagram-аккаунте клуба появилось фото Головина, на котором он изображен в качестве ангела, парящего в небе над стадионом.

— Ангел, с днем рождения, — гласит подпись под публикацией.

Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. На счету россиянина 3 гола и 4 результативных передачи в 30 матчах за монегасков в сезоне-2019/20.

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