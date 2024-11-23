Канчельскис: «Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет»
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.
«Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером «ПСЖ». Надо работать на тренировках и не снижать требования к себе. Главное, что ему уже дают играть, а не маринуют на скамейке», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
22 ноября «ПСЖ» дома обыграл «Тулузу» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и записал на свой счет третий матч «на ноль» за парижский клуб.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|36-10
|32
|
2
|Монако
|12
|8
|2
|2
|21-10
|26
|
3
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|27-16
|23
|
4
|Лилль
|11
|5
|4
|2
|18-11
|19
|
5
|Лион
|11
|5
|3
|3
|18-15
|18
|
6
|Ницца
|11
|4
|5
|2
|21-11
|17
|
7
|Реймс
|11
|5
|2
|4
|19-15
|17
|
8
|Ланс
|12
|4
|5
|3
|13-12
|17
|
9
|Осер
|11
|5
|1
|5
|20-19
|16
|
10
|Тулуза
|12
|4
|3
|5
|13-14
|15
|
11
|Страсбур
|11
|3
|4
|4
|20-22
|13
|
12
|Брест
|12
|4
|1
|7
|16-22
|13
|
13
|Сент-Этьен
|12
|4
|1
|7
|11-25
|13
|
14
|Ренн
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
15
|Нант
|11
|2
|4
|5
|14-17
|10
|
16
|Анже
|11
|2
|4
|5
|13-20
|10
|
17
|Гавр
|11
|3
|0
|8
|8-23
|9
|
18
|Монпелье
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|22.11
|21:00
|
Монако – Брест
|3 : 2
|22.11
|23:00
|
ПСЖ – Тулуза
|3 : 0
|23.11
|19:00
|
Ланс – Марсель
|1 : 3
|23.11
|21:00
|
Сент-Этьен – Монпелье
|1 : 0
|23.11
|23:00
|
Реймс – Лион
|- : -
|24.11
|17:00
|
Лилль – Ренн
|- : -
|24.11
|19:00
|
Осер – Анже
|- : -
|24.11
|19:00
|
Нант – Гавр
|- : -
|24.11
|22:45
|
Ницца – Страсбур
|- : -
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|10
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Марко Асенсио
ПСЖ
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|7
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|7
|1
|2