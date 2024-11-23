Канчельскис: «Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.

«Нашим игрокам надо брать пример с Сафонова — не побоялся, уехал и регулярно играет в европейском топ-клубе. У Матвея есть все шансы стать первым номером «ПСЖ». Надо работать на тренировках и не снижать требования к себе. Главное, что ему уже дают играть, а не маринуют на скамейке», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

22 ноября «ПСЖ» дома обыграл «Тулузу» (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Франции. Сафонов вышел на поле в стартовом составе и записал на свой счет третий матч «на ноль» за парижский клуб.