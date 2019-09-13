Андре Виллаш-Боаш: «Я не хочу видеть в качестве плеймейкера Пайета»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что не хочет ставить нападающего Димитри Пайета на позицию плеймейкера.

— Я знаю, что пресса часто советует мне поставить Пайета в зону плеймейкера, но я не хочу, — приводит слова португальца BeIn Sport. — На этой позиции могут сыграть Ронжье, Сансон, Лопес и Строотман, и все они выглядят предпочтительнее. Я пытался поставить Пайета плеймейкером, но все прошло не очень здорово.

После 4-х туров чемпионата Франции «Марсель» набрал 7 очков и занимает 9 место в турнирной таблице.

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