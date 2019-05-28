Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш возглавил "Марсель", информирует пресс-служба французского клуба.

Ранее сообщалось, что контракт с 41-летним португальским специалистом будет рассчитан на два года с зарплатов около 600 тысяч евро за сезон.

Виллаш-Боаш ранее стаже работал с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Порту". Его последним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017 году.

Напомним, что Зенит под его руководством выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.