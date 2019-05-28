Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш возглавил "Марсель", информирует пресс-служба французского клуба.
Ранее сообщалось, что контракт с 41-летним португальским специалистом будет рассчитан на два года с зарплатов около 600 тысяч евро за сезон.
Виллаш-Боаш ранее стаже работал с "Челси", "Тоттенхэмом" и "Порту". Его последним местом работы был китайский "Шанхай СИПГ", который он покинул в 2017 году.
Напомним, что Зенит под его руководством выиграл чемпионат России, Кубок и Суперкубок страны.
Bienvenue à notre nouvel entraîneur, André Villas-Boas 🔵⚪️ #WelcomeAVB #OMnation pic.twitter.com/eOnS6WFGF6— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) 28 мая 2019 г.
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