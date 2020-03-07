Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ничью с «Амьеном» (2:2) в матче чемпионата Франции. В этой встрече португалец был удален за споры с судьей, а его команда упустила преимущество в два мяча.

— Я уже извинился перед арбитром за сказанные мной слова, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Но в случае пенальти в наши ворота имела место плохая работа ВАР, я считаю. В остальном же — моя вина. Мы контролировали матч со счетом 2:0. И если не добились победы, виноват я. Я лидер этой команды и должен создавать душевное спокойствие для нее. Но мы потеряли два очка дома. Это сложно. Но хорошей новостью стало то, что Товен вернулся и сыграл, имел два голевых момента. Постепенно он будет играть больше.