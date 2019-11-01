Андре Виллаш-Боаш: «Стыдно было проиграть «Монако»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает, что его команде должно быть стыдно за поражение от «Монако» (1:2) в матче Кубка лиги. Ранее провансальцы со счетом 0:4 уступили «ПСЖ» в чемпионате Франции.

— Мы можем принять поражение от «ПСЖ», учитывая класс соперника, — цитирует So Foot Виллаш-Боаша. — Но только не поражение от «Монако». За него стыдно. Я хотел выиграть этот кубок. Обидно тем более, потому что фанаты нас очень хорошо поддерживали. Игроки должны реабилитироваться перед болельщиками. Мы очень дорого заплатили в матче, который должны были выигрывать и могли выиграть. Первый тайм вышел позорным.