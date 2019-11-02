Андре Виллаш-Боаш: «Настрой «Марселя» был очень важен после двух поражений»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен победой над «Лиллем» (2:1) в матче чемпионата Франции. По его словам, команда заслужила три очка.

— Думаю, мы заслужили победу, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Мы отыгрались после всего, что случилось в последних двух матчах — с «ПСЖ» и «Монако». У команды был настрой, и мы сыграли хорошо, нацеливались на победу. Настрой был очень важен в этой ситуации. Мы откровенно пообщались в команде друг с другом. Мы были очень расстроены после прошлых неудач, хотя провели хорошие вторые таймы. Значит, у нас есть потенциал. Оставалось провести так все 90 минут.