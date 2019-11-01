Андре Виллаш-Боаш: «Нам забивали после детских ошибок»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш считает, что его команда слишком часто ошибается. По словам португальца, футболисты могут исправить недостатки сами.

— Эти же футболисты, по сути, играли в финале Лиги Европы. И не было проблем, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — В первых таймах мы пропускаем слишком много мячей. Поэтому часто приходится отыгрываться, спасать матчи. Нужно с большей интенсивностью начинать игры. «ПСЖ» и «Монако» забивали нам после детских ошибок. Мы еще ищем систему, которая будет хорошо работать. Решение — внутри команды. Я говорю игрокам о том, что нужно прикладывать максимум усилий. Есть и более агрессивные тренеры. У каждого свой стиль. Но любой стиль можно назвать рабочим, если он приносит результат.