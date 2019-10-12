Андре Виллаш-Боаш: «Марсель» находится в катастрофической финансовой ситуации»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что у его клуба сейчас ужасающее финансовое состояние.

– Наш клуб находится в катастрофической финансовой ситуации, – приводит слова португальца France 3. – Нам придется немного подождать, прежде чем делать новые инвестиции. Не думаю, что в январе у нас будут новички, на эту тему мы уже общались с владельцем и президентом «Марселя».

Виллаш-Боаш возглавил «Марсель» летом 2019 года. Под его руководством провансальцы после 9 туров занимают 9 место с 13 очками.