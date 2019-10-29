Андре Виллаш-Боаш: «Игра с «ПСЖ» для меня непринципиальна»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш признался, что для него дерби с «ПСЖ» не имеют принципиального значения.

— Игра с «ПСЖ» для меня непринципиальна, — приводит слова Виллаш-Боаша L'Equipe. — Еще перед ней я сказал команде, что игры с «Монако», «Лиллем» и «Лионом» будут для нас гораздо важнее. Не хочу принижать заслуг других команд, но мы по-прежнему считаем своими основными соперниками в борьбе за 3 место «Лилль» и «Лион». Если мы не обыграем их, значит, мы пока недостаточно готовы к Лиге чемпионов.

В матче 11-го тура чемпионата Франции «Марсель» был разгромлен «ПСЖ» (0:4). Провансальцы занимают 7-е место в таблице с 16 очками.