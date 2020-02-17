Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен победой над «Лиллем» (2:1) в выездном матче чемпионата Франции. Его команда по ходу встречи уступала в счете.

— Мы 70 минут оборонялись и 20 атаковали, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Обсудили, как действовать из-за пропущенного мяча, провели перестановки, и это сработало. Мы больше давили на противника и сыграли достойный матч. Ребята больше рисковали во втором тайме, но лучше выстраивали игру. Получается, если сейчас убрать звездный «ПСЖ» из лиги 1, то «Марсель» — лучшая команда Франции. Это здорово. Но нам нужно математически гарантировать себе второе место и все контролировать.