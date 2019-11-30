Андре Виллаш-Боаш: «34 удара по воротам! Мы не заслуживали поражения»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш остался доволен тем, как его команда сыграла в матче чемпионата Франции с «Брестом» (2:1). Провансальцы на последних минутах вырвали победу на своем поле.

— Это невероятно. 34 удара по воротам! Мы не заслужили поражения в этой встрече, — цитирует AFP Виллаш-Боаша. — Команда сыграла идеально во всех отношениях. Мы были очень хороши. Мне даже в перерыве нечего было сказать команде, потому что она работала идеально. Все действовали организованно, создавали массу моментов. Но не хватало везения. У нас есть настоящая команда. Думаю, это была наша лучшая игра в сезоне.