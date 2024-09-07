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Сегодня, 07:18

Андре Гомеш вернулся в «Лилль»

Сергей Разин
корреспондент
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Андре Гомеш.
Фото ФК «Лилль»

Полузащитник Андре Гомеш подписал контракт с «Лиллем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Полузащитник уже выступал за французскую команду в сезоне-2022/23.

Гомеш играл за «Эвертон» с 2018 по 2024 год. В минувшем сезоне на его счету 2 гола в 16 матчах.

ФК Лилль
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