Андре Гомеш вернулся в «Лилль»

Полузащитник Андре Гомеш подписал контракт с «Лиллем», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 31-летним португальцем рассчитано до лета 2026 года. Полузащитник уже выступал за французскую команду в сезоне-2022/23.

Гомеш играл за «Эвертон» с 2018 по 2024 год. В минувшем сезоне на его счету 2 гола в 16 матчах.