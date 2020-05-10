Андер Эррера: «Мбаппе и Неймар все еще с «ПСЖ». Сейчас даже сильнее обычного»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера заявил, что лидеры атак клуба Кильян Мбаппе и Неймар намерены остаться в Париже. Ранее сообщалось, что два самых дорогих футболиста мира могут покинуть клуб. Неймара хочет вернуть «Барселона», а Мбаппе интересуется «Реал».

— Мбаппе и Неймар все еще с «ПСЖ», и сейчас даже сильнее обычного, с учетом нынешней ситуации, — цитирует Goal Эрреру. — Перед карантином я ужинал с Неймаром, и он очень заинтересован в этом проекте. Он сказал мне, что никогда раньше не был настолько счастлив в Париже.