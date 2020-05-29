Андер Эррера: «Франция приняла слишком радикальное решение, закончив сезон досрочно»

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера поделился мнением о досрочном завершении чемпионата Франции-2019/20.

— Как по мне, Франция закончила сезон слишком рано, — приводит Marca слова Эрреры. — Сейчас мы видим, что в возобновлении сезона нет ничего невозможного. Футбол без болельщиков — потеря, но я хочу видеть здесь и позитив, потому что очень люблю футбол сам по себе. К тому же, теперь мы можем слышать, что говорят игроки и тренеры. Меры, которые применило правительство Франции, пожалуй, были немного радикальными. Конечно, все это решалось из благих побуждений, но сейчас футбол начинает возвращаться во всех странах.