Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.

«Мбаппе? Не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао, которые пишут будущее клуба», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.