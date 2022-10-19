Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 06:13

Анчелотти не стал отвечать на вопрос о возможном трансфере Мбаппе

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти ушел от ответа на вопрос о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в зимнее трансферное окно.

«Мбаппе? Не знаю, как будет с отдельными игроками, но будущее этой команды уже определено. У нас есть Винисиус, Родриго, Камавинга, Вальверде, Милитао, которые пишут будущее клуба», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

В текущем сезоне 23-летний француз провел 14 матчей за «ПСЖ», в которых забил 12 голов и сделал результативную передачу.

Карло Анчелотти
Килиан Мбаппе
ФК Реал
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Появилось полное видео перепалки тренеров ЦСКА и «Спартака» Федотова и Абаскаля во время дерби
Тихонов звал в ЦСКА, но он выбрал водку. Наследник Рагулина рыл могилы и умер на улице
Миллиардер Экман объяснил Украине необходимость пойти на уступки РФ
NYT узнала об исключенных из антироссийских санкций «священных коровах» ЕС
Телеведущий в эфире набросился с критикой на Байдена за беспокойство об Украине
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Толиссо получил травму и пропустит чемпионат мира-2022
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 11 9 2 0 29-5 29
2
 Лорьян 11 8 2 1 21-14 26
3
 Ланс 11 7 3 1 18-8 24
4
 Марсель 11 7 2 2 20-8 23
5
 Монако 11 6 3 2 20-14 21
6
 Ренн 11 6 3 2 23-11 21
7
 Лилль 11 6 1 4 21-18 19
8
 Клермон Фут 11 5 2 4 15-16 17
9
 Тулуза 11 4 3 4 17-18 15
10
 Лион 11 4 2 5 19-15 14
11
 Ницца 11 3 3 5 10-14 12
12
 Монпелье 11 4 0 7 21-22 12
13
 Труа 11 3 3 5 19-22 12
14
 Нант 11 2 4 5 13-19 10
15
 Реймс 11 1 6 4 12-19 9
16
 Осер 11 2 3 6 11-23 9
17
 Страсбур 11 1 5 5 10-17 8
18
 Аяччо 11 2 2 7 8-16 8
19
 Анже 11 2 2 7 13-27 8
20
 Брест 11 1 3 7 11-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.10 22:00
Аяччо – ПСЖ
 - : -
22.10 18:00
Монпелье – Лион
 - : -
22.10 22:00
Марсель – Ланс
 - : -
23.10 14:00
Анже – Ренн
 - : -
23.10 16:00
Клермон Фут – Брест
 - : -
23.10 16:00
Реймс – Осер
 - : -
23.10 16:00
Тулуза – Страсбур
 - : -
23.10 16:00
Труа – Лорьян
 - : -
23.10 18:05
Ницца – Нант
 - : -
23.10 21:45
Лилль – Монако
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 8
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 7
Неймар

Неймар

ПСЖ

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 4
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 8 1 2
Дион Лопи

Дион Лопи

Реймс

 8 1 2
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости