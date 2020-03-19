«Амьен» сократил зарплату футболистам из-за паузы в чемпионате

«Амьен» принял решение воспользоваться практикой частичной безработицы. Как сообщает RMC, данный юридический термин во Франции предусматривает, что все работники будут получать зарплату на 16 процентов меньше до дальнейшего уведомления. Связано это с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что ранее таким образом поступили многие регбийные клубы во Франции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.