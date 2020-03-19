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«Амьен» сократил зарплату футболистам из-за паузы в чемпионате

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«Амьен» принял решение воспользоваться практикой частичной безработицы. Как сообщает RMC, данный юридический термин во Франции предусматривает, что все работники будут получать зарплату на 16 процентов меньше до дальнейшего уведомления. Связано это с паузой в сезоне из-за пандемии коронавируса.

Отмечается, что ранее таким образом поступили многие регбийные клубы во Франции.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 214 894 человек. Умерших — 8 732, выздоровевших — 83 313. В России на данный момент 147 случаев заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Испания, Германия.

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