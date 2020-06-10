«Амьен» случайно представил новый логотип чемпионата Франции
04:51
Во вторник «Амьен» объявил о том, что останется в лиге 1 на следующий сезон, несмотря на 19-е место в таблице. Клуб в Twitter опубликовал анонс пресс-релиза, использовав на картинке новый логотип чемпионата Франции, который пока не был официально представлен. Через несколько минут картинку поменяли.
Со следующего сезона титульным спонсором лиги 1 станет доставка еды Uber Eats, поэтому сменится и логотип турнира. Официальная презентация новой эмблемы запланирована на июль, когда закончится срок действия контракта с нынешним титульным спонсором.
Amiens a d?voil? par m?garde le nouveau logo de la Ligue 1 https://t.co/EGiel1wM84 pic.twitter.com/rwv2CY9a9o— #lesitelequipe20ANS? (@lequipe) June 9, 2020
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