«Амьен» случайно представил новый логотип чемпионата Франции

Во вторник «Амьен» объявил о том, что останется в лиге 1 на следующий сезон, несмотря на 19-е место в таблице. Клуб в Twitter опубликовал анонс пресс-релиза, использовав на картинке новый логотип чемпионата Франции, который пока не был официально представлен. Через несколько минут картинку поменяли.

Со следующего сезона титульным спонсором лиги 1 станет доставка еды Uber Eats, поэтому сменится и логотип турнира. Официальная презентация новой эмблемы запланирована на июль, когда закончится срок действия контракта с нынешним титульным спонсором.