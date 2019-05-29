"Амьен" расстанется с главным тренером

Кристоф Пеллиссье не будет тренировать "Амьен" в следующем сезоне. Клуб объявил, что 53-летний француз покинет клуб летом, так как у него 1 июля заканчивается срок действия контракта.

Пеллиссье в течение 5 лет руководил командой. С ним "единороги" в 176 матчах одержал 62 победы и сыграл 48 раз вничью при 66 поражениях.

По информации СМИ, Пеллиссье продолжит карьеру в "Лорьяне". Мерлузовые в конце сезона расстались с Микаэлем Ландро.

Чемпионат Франции по футболу: турнирная таблица лиги 1, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр