«Амьен» проиграл «Метцу», «Монпелье» разгромил «Страсбур»
«Амьен» проиграл «Метцу» (0:1) в матче 27-го тура чемпионата Франции. Единственный гол забил форвард Фарид Булая на 26-й минуте встречи.
Чемпионат Франции. Лига 1
27-й тур
Гол: Булая, 26.
«Амьен»: Гюртнер, Жалле, Шеджу, Алеесами, Опоку, Монкондюи, Блен (Зунгу, 63), Какюта, Конате, Диабате (Мбенза, 75), Отеро (Годдос, 46).
«Метц»: Укиджа, Бой, Сентонз, Бронн, Делен, Пажо, Н`Дорам, Майга, Амброз (Нгюетт, 76), Булая (Ангбан, 85), Ньян.
Предупреждения: Бой, 18. Блен, 59. Зунгу, 67.
Судья: Амель (Франция).
29 февраля. Амьен. Стадион «Стад де ла Ликорн».
В параллельной игре «Монпелье» разгромил «Страсбур» (3:0).
«Монпелье» — «Страсбур» — 3:0 (0:0)
Голы: Саванье, 57 — с пенальти (1:0). Лаборд, 61 (2:0). Саванье, 65 (3:0).
«Монпелье»: Рульи, Илтон, Конгре, Ристич, Ле Таллек, Ферри (Шотар, 66), Саванье, Молле, Варгас (Юн Иль Лок, 79), Делор, Лаборд (Самбия, 73).
«Страсбур»: Селс, Коне, Кароль, Лала, Митрович, Джикю, Томассон, Льенар (Сиссоко, 69), Беллегард, Мотиба (Зохи, 81), Айорк (Уорис, 66).
Предупреждения: Джикю, 56. Ле Таллек, 72. Уорис, 90+3.
Судья: Лесаж (Франция).
29 февраля. Монпелье. Стадион «Моссон».
Гол: Баокен, 43.
«Брест»: Ларсоннье, Шардонне, Перро, Дюверн, Бело, Лан (Менди, 66), Баттоккио (Отре, 73), Белькебла, Грансир (Курт, 80), Шарбоннье, Кардона.
«Анже»: Петкович, Бамба, Траоре, Тома, Думбья, Капель, Тиуб (Павлович, 89), Фюльжини, Сантамария, Бобишон (Перейра Лаж, 69), Баокен (Алиуи, 75).
Предупреждения: Белькебла, 86. Курт, 90+5. Петкович, 90+6. Шарбоннье, 90+7
Судья: Батта (Франция).
29 февраля. Брест. Стадион «Франсис Ле Бле».
Голы: Буриго, 3 (0:1). Мауасса, 83 (0:2).
«Тулуза»: Гойкоэчеа, Габриэльсен, Силла, Рохель, Диаките, Венкер, Буагар (Кулурис, 82), Сангаре, Доссеви (Саид, 72), Градель, Саного (Лейя Исека, 57).
«Ренн»: Менди, Да Силва, Траоре, Гнаньон (Желен, 74), Мауасса, Н`Зонзи, Буриго, Камавинга, Ньянг (Юну, 85), Дель Кастильо, Рафинья (Тэ, 71).
Предупреждения: Сангаре, 23. Траоре, 29. Венкер, 33. Диаките, 45.
Судья: Стина (Франция).
29 февраля. Тулуза. Стадион Муниципальный.