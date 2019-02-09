"Амьен" обыграл "Кан", а "Страсбур" уступил "Анже"

"Амьен" с минимальным счетом одолел "Кан", а "Страсбур" у себя дома проиграл "Анже" (1:2).

Единственный гол в составе "Амьена" забил Мусса Конате. Благодаря этой победе, "Амьен" прервал серию из четырех поражений подряд и поднялся на 16-е место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 21 очко в 24 матчах.

"Страсбур" в домашнем поединке не смог ничего поделать с "Анже". Дублем в составе гостей отметился Вилфрид Канга, хозяева на 87-й минуте ответили голом Саньина Прцича. Этот результат позволил "Анже" набрать 30 очков и подняться на 12-ю строчку Лиги 1.

Чемпионат Франции. Лига 1

24-й тур

"Амьен" - "Кан" - 1:0 (0:0)

Гол: Конате, 64.

"Амьен": Гюртнер, Крафт, Гуано, Дибасси, Лефор, Монкондюи, Гнаоре, Конате (Тимит, 68), Мендоса (Питерс, 90+2), Гирасси (Блен, 88), Годдос.

"Кан": Самба, Джикю, Гильбер, Мбенг, Гради, Оньянге (Жозеф, 81), Фажр, Дьоманде, Кауи (Бовю, 70), Кривелли (Бамму, 70), Нинга.

Судья: Ваттеллье.

9 февраля. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.

"Страсбур" - "Анже" - 1:2 (0:1)

Голы: Канга, 35 (0:1). Канга, 55 (0:2). Прцич, 87 (1:2).

"Страсбур": Селс, Коне, Лала, Митрович, Мартинес, Каси (Грансир, 76), Томассон (Корнье, 62), Прцич, Сиссоко, Мотиба (Да Кошта, 66), Айорк.

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Павлович, Тома, Мансо, Ндой, Фюльжини (Эль Мелали, 85), Сантамария, Баокен (Лопес, 81), Канга (Мангани, 77).

Предупреждения: Павлович, 17. Митрович, 45+1. Траоре, 59. Лала, 90. Лопес, 90+3.

Судья: Делерю.

9 февраля. Страсбург. Стадион La Meinau.