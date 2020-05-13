Амари Траоре: «Мной интересуется «ПСЖ»? Значит, я неплохо потрудился в этом сезоне»

Защитник «Ренна» Амари Траоре прокомментировал информацию о том, что им интересуется «ПСЖ».

— Мной интересуется «ПСЖ»? Значит, мои достижения не остались незамеченными, — приводит L'Equipe слова Траоре. — Я сейчас в ситуации, когда мне нужно обдумать все аспекты. Мы с моим агентом всегда так поступали. Конечно, переезд в Париж — мечта, «ПСЖ» — большой клуб. Раз такой клуб следит за мной, то получается, что я неплохо потрудился в этом сезоне.

На счету Траоре 1 гол и 5 результативных передач в 37 матчах за «Ренн» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость малийца в 4,8 миллиона евро.