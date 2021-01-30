Альваро Гонсалес о нападении фанатов «Марселя»: «Такое не должно повториться»

Защитник «Марселя» Альваро Гонсалес высказал мнение о сегодняшнем проникновении ультрас на базу клуба.

«Я перешел в «Марсель» из-за его истории и страсти, которая его окружает, — цитирует футболиста официальный сайт клуба. — Это прекрасный город, мы все любим этот клуб, но то, что произошло сегодня, не должно повториться».

Ранее из-за нападения фанатов был перенесен матч «Марселя» с «Ренном» в 22-м туре чемпионата Франции. Игра должна была начаться в 23.00 по московскому времени. Болельщики протестовали против Эйро. При этом они случайно выстрелили из ракетницы в Альваро Гонсалеса, файер попал ему в спину. Серьезных травм у футболиста нет.

До этого «Марсель» проиграл три матча кряду в чемпионате Франции, а также уступил «ПСЖ» (1:2) в игре за Суперкубок.