Аллегри является главным претендентом на смену Тухелю в «ПСЖ»
11:07
«ПСЖ» рассматривает вариант с расставанием с главным тренером Томасом Тухелем. Его сменщиком может стать экс-тренер «Ювентуса» Макссимилиано Аллегри, сообщает Le10sport.
Спортивный директор клуба Леонардо готов в любой момент предложить контракт итальянскому специалисту. Напомним, соглашение «ПСЖ» с нынешним тренером Томасом Тухелем истекает летом 2021 года, но в случае неудачных выступлений с ним могут расстаться досрочно.
Тухель возглавляет «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне команда лидирует в чемпионате Франции, в группе H Лиги чемпионов клуб набрал 6 очков в 4 матчах и занимает второе место.
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