Аллегри является главным претендентом на смену Тухелю в «ПСЖ»

«ПСЖ» рассматривает вариант с расставанием с главным тренером Томасом Тухелем. Его сменщиком может стать экс-тренер «Ювентуса» Макссимилиано Аллегри, сообщает Le10sport.

Спортивный директор клуба Леонардо готов в любой момент предложить контракт итальянскому специалисту. Напомним, соглашение «ПСЖ» с нынешним тренером Томасом Тухелем истекает летом 2021 года, но в случае неудачных выступлений с ним могут расстаться досрочно.

Тухель возглавляет «ПСЖ» с 2018 года. В нынешнем сезоне команда лидирует в чемпионате Франции, в группе H Лиги чемпионов клуб набрал 6 очков в 4 матчах и занимает второе место.