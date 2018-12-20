Альфонс Ареола – о продлении контракта с "ПСЖ": "Для меня важно продолжить свою карьеру в родном "ПСЖ"

Вратарь "ПСЖ"? Альфонс Ареола прокомментировал продление контракта с парижской командой до 2023 года, сообщает официальный сайт столичного клуба.

– Для меня было очень важно продолжить свою карьеру в "ПСЖ", – приводит официальный сайт парижской команды слова Ареола. – Этот клуб – клуб моего сердца, я вырос здесь. Команда дает мне возможность преследовать очень высокие цели вместе с выдающимися товарищами по команде. Благодаря постоянной поддержке наших болельщиков, у "ПСЖ" все еще есть замечательные страницы с историями. Я очень верю в свой клуб. Хочу прожить с ним эти незабываемые моменты.

В текущем сезоне Ареола сыграл за "ПСЖ" в 13 матчах и пропустил 12 голов. Футболист стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

"ПСЖ" продлил контракт с голкипером Альфонсом Ареола

Все о чемпионате Франции – здесь.