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20 декабря 2018, 16:41

Альфонс Ареола – о продлении контракта с "ПСЖ": "Для меня важно продолжить свою карьеру в родном "ПСЖ"

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Вратарь "ПСЖ"? Альфонс Ареола прокомментировал продление контракта с парижской командой до 2023 года, сообщает официальный сайт столичного клуба.

– Для меня было очень важно продолжить свою карьеру в "ПСЖ", – приводит официальный сайт парижской команды слова Ареола. – Этот клуб – клуб моего сердца, я вырос здесь. Команда дает мне возможность преследовать очень высокие цели вместе с выдающимися товарищами по команде. Благодаря постоянной поддержке наших болельщиков, у "ПСЖ" все еще есть замечательные страницы с историями. Я очень верю в свой клуб. Хочу прожить с ним эти незабываемые моменты.

В текущем сезоне Ареола сыграл за "ПСЖ" в 13 матчах и пропустил 12 голов. Футболист стал чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции.

"ПСЖ" продлил контракт с голкипером Альфонсом Ареола

Все о чемпионате Франции – здесь.

Альфонс Ареола
Сборная Франции по футболу
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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"ПСЖ" продлил контракт с Ареола

"С днем рождения, моя маленькая черепашка!". Тиагу Силва поздравил Мбаппе с 20-летием
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 23 16 6 1 54-19 54
2
 Брест 23 12 7 4 34-18 43
3
 Монако 23 12 5 6 44-34 41
4
 Ницца 23 11 7 5 22-15 40
5
 Лилль 23 10 8 5 33-20 38
6
 Ланс 23 10 6 7 30-24 36
7
 Ренн 23 9 8 6 35-27 35
8
 Реймс 23 10 4 9 30-31 34
9
 Марсель 23 8 9 6 33-25 33
10
 Лион 23 8 4 11 25-35 28
11
 Тулуза 23 6 8 9 25-31 26
12
 Нант 23 7 4 12 23-34 25
13
 Страсбур 23 6 7 10 23-35 25
14
 Гавр 23 5 9 9 24-30 24
15
 Монпелье 23 5 8 10 25-31 23
16
 Лорьян 23 5 7 11 31-44 22
17
 Метц 23 4 5 14 19-37 17
18
 Клермон Фут 23 3 8 12 16-36 17
Результаты / календарь
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
1.03 23:00
Монако – ПСЖ
 - : -
2.03 19:00
Реймс – Лилль
 - : -
2.03 23:00
Клермон Фут – Марсель
 - : -
3.03 15:00
Тулуза – Ницца
 - : -
3.03 17:00
Брест – Гавр
 - : -
3.03 17:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
3.03 17:00
Нант – Метц
 - : -
3.03 19:05
Ренн – Лорьян
 - : -
3.03 22:45
Лион – Ланс
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 21
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 12
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 11
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 7
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Мозес Саймон

Мозес Саймон

Нант

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Клермон Фут

 15 2 4
Рассул Ндиайе

Рассул Ндиайе

Гавр

 16 1 2
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 16 1 1
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