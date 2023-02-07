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Сегодня, 21:02

Алексей Попов считает, что Головину лучше подойдет бундеслига

Виктория Кравченко
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Экс-игрок «Амкара» Алексей Попов поделился мнением о том, что хавбек «Монако» Алексей Головин может стать игроком дортмундской «Боруссии».

«Хороший вариант, шикарные болельщики, суперстадион и атмосфера, сильный чемпионат. Возможно, это ему лучше подходит, чем Франция. Ну и возраст такой у него, что пора бы уже поменять что-то, или вверх идти или опускаться. Решил, как мне кажется, пойти вверх. Всегда борьба за лигу чемпионов и амбиции у Дортмунда», — цитирует Попова Bookmobile.ru.

В текущем сезоне Головин провел 30 матчей за монегасков, забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.

Источник: https://betonmobile.ru/aleksey-popov-vozmozhno-eto-golovinu-luchshe-podoydet-bundesliga-chem-frantsiya
Александр Головин
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Монако
0
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 Монако 22 13 5 4 48-29 44
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 Труа 22 4 7 11 33-48 19
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 - : -
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 - : -
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Анже – Осер
 - : -
12.02 17:00
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 - : -
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Монпелье – Брест
 - : -
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 - : -
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Марсель

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И К Ж
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