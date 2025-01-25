Самедов: «Головин — футболист номер один в стране на сегодняшний день»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает Александра Головина из «Монако» лучшим российским футболистом.

«Головин — футболист номер один в стране на сегодняшний день. Все-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, играет в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях. Поэтому он сейчас наш элитный футболист. Тут в целом все очень просто. Головин — сильнейший футболист нынешнего поколения в России», — цитирует Legalbet Самедова.