Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 02:35

Самедов: «Головин — футболист номер один в стране на сегодняшний день»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов считает Александра Головина из «Монако» лучшим российским футболистом.

«Головин — футболист номер один в стране на сегодняшний день. Все-таки он играет на высочайшем уровне уже не первый год, играет в Лиге чемпионов, является лидером сборной России и был им, когда мы участвовали в крупных международных соревнованиях. Поэтому он сейчас наш элитный футболист. Тут в целом все очень просто. Головин — сильнейший футболист нынешнего поколения в России», — цитирует Legalbet Самедова.

Источник: Legalbet
Читайте также
Минюст внес в реестр иноагентов рэпера Влади
НХЛ скорректировала прогноз, в каком матче Овечкин может побить рекорд Гретцки
Что говорят об Овечкине после его 875-й шайбы в НХЛ
Бетербиев и Бивол проведут реванш 22 февраля в Эр-Рияде
Орбан сообщил о потере Венгрией €19 млрд из-за санкций ЕС против РФ
Российские бойцы нашли тела скованных цепями солдат ВСУ в Харьковской области
Популярное видео
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Слован» — «Штутгарт»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Болонья» — «Боруссия»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Барселона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — ПСВ: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Байер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лилль»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Штурм»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Астон Вилла»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Осер» сыграл вничью с «Сент-Этьеном»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 18 14 4 0 48-16 46
2
 Марсель 18 11 4 3 40-21 37
3
 Лилль 18 8 8 2 28-17 32
4
 Монако 18 9 4 5 29-20 31
5
 Ницца 18 8 6 4 36-25 30
6
 Лион 18 8 5 5 29-22 29
7
 Ланс 18 7 6 5 22-18 27
8
 Тулуза 18 7 4 7 19-19 25
9
 Брест 18 8 1 9 28-31 25
10
 Страсбур 18 6 6 6 31-30 24
11
 Осер 19 6 5 8 25-29 23
12
 Анже 18 6 4 8 21-27 22
13
 Реймс 18 5 6 7 24-26 21
14
 Сент-Этьен 19 5 3 11 18-39 18
15
 Ренн 18 5 2 11 24-27 17
16
 Нант 18 3 8 7 21-28 17
17
 Гавр 18 4 1 13 14-37 13
18
 Монпелье 18 3 3 12 18-43 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
24.01 22:45
Осер – Сент-Этьен
 1 : 1
25.01 19:00
Монако – Ренн
 - : -
25.01 21:00
Страсбур – Лилль
 - : -
25.01 23:05
ПСЖ – Реймс
 - : -
26.01 17:00
Гавр – Брест
 - : -
26.01 19:15
Ланс – Анже
 - : -
26.01 19:15
Нант – Лион
 - : -
26.01 19:15
Тулуза – Монпелье
 - : -
26.01 22:45
Ницца – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Мэйсон Гринвуд

Мэйсон Гринвуд

Марсель

 12
Брэдли Барколя

Брэдли Барколя

ПСЖ

 11
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 11
П
Жоау Невеш

Жоау Невеш

ПСЖ

 7
Людовик Блас

Людовик Блас

Ренн

 6
Ашраф Хакими

Ашраф Хакими

ПСЖ

 5
И К Ж
Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
Жордан Ферри

Жордан Ферри

Монпелье

 13 1 4
Этьен Юте Кинкуэ

Этьен Юте Кинкуэ

Гавр

 14 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости