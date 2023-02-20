Первый тренер Головина: «По последним матчам видно, что Саша игрок с прекрасным потенциалом»

Первый тренер футболиста «Монако» Александра Головина Александр Плясунов поделился впечатлениями от игры российского полузащитника в чемпионате Франции.

«Я слежу за Сашей, пристально смотрю за его выступлениями во Франции. По последним матчам видно, что Головин игрок с прекрасным потенциалом, который с каждой игрой раскрывает его все больше и больше. Ощущение, что Саша еще его до конца не исчерпал. Желаю ему дальнейших успехов и как можно меньше травм. Пусть продолжает в том же духе и только улучшает свои показатели в «Монако», — приводит слова Плясунова Sport24.

В текущем сезоне Головин забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 23 матчах чемпионата Франции.