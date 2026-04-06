Александр Мостовой считает Головина лучшим футболистом России

Бывший игрок сборной России и французских «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом России на данный момент.

«Однозначно Александр Головин — лучший наш легионер, всего не так много человек на слуху, но он точно лучший, — сказал Мостовой ТАСС. — Я тоже играл во Франции, знаю, что тяжелейший чемпионат, думаю, что у него хорошая результативность. Плюс стали считать голевые передачи, раньше у нас такого не было. Головин проводит хороший сезон. Поначалу было неважно, но он на протяжении восьми лет играет в чемпионате Франции, всем бы так. Сильнейший наш футболист. Это сразу бросается в глаза, когда он приезжает в сборную. Единственное, когда он приедет, то нечем будет похвастаться, так как ничего не выиграл».

29-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 31 матче забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.