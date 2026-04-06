Александр Мостовой считает Головина лучшим футболистом России
Бывший игрок сборной России и французских «Кана» и «Страсбура» Александр Мостовой назвал полузащитника «Монако» Александра Головина лучшим футболистом России на данный момент.
«Однозначно Александр Головин — лучший наш легионер, всего не так много человек на слуху, но он точно лучший, — сказал Мостовой ТАСС. — Я тоже играл во Франции, знаю, что тяжелейший чемпионат, думаю, что у него хорошая результативность. Плюс стали считать голевые передачи, раньше у нас такого не было. Головин проводит хороший сезон. Поначалу было неважно, но он на протяжении восьми лет играет в чемпионате Франции, всем бы так. Сильнейший наш футболист. Это сразу бросается в глаза, когда он приезжает в сборную. Единственное, когда он приедет, то нечем будет похвастаться, так как ничего не выиграл».
29-летний россиянин в сезоне-2025/26 в 31 матче забил 5 голов и отдал 6 результативных передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Монако
|6
|4
|2
|0
|10-5
|14
|
2
|Лилль
|7
|4
|2
|1
|10-5
|14
|
3
|ПСЖ
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|
4
|Ренн
|6
|4
|1
|1
|12-10
|13
|
5
|Лион
|6
|3
|2
|1
|11-4
|11
|
6
|Париж
|6
|3
|2
|1
|8-4
|11
|
7
|Ланс
|7
|3
|1
|3
|14-11
|10
|
8
|Брест
|7
|2
|3
|2
|13-10
|9
|
9
|Тулуза
|7
|2
|3
|2
|12-11
|9
|
10
|Лорьян
|6
|2
|2
|2
|6-6
|8
|
11
|Ницца
|6
|2
|2
|2
|5-7
|8
|
12
|Страсбур
|7
|2
|1
|4
|12-15
|7
|
13
|Анже
|6
|2
|1
|3
|7-10
|7
|
14
|Марсель
|6
|2
|0
|4
|9-8
|6
|
15
|Ле Ман
|7
|1
|3
|3
|10-15
|6
|
16
|Осер
|6
|2
|0
|4
|8-16
|6
|
17
|Труа
|7
|1
|1
|5
|5-16
|4
|
18
|Гавр
|6
|0
|2
|4
|4-8
|2
|16.10
|21:45
|Ле Ман – Тулуза
|0 : 3
|17.10
|18:15
|Страсбур – ПСЖ
|1 : 3
|17.10
|21:45
|Лилль – Брест
|1 : 1
|17.10
|21:45
|Труа – Ланс
|1 : 3
|18.10
|16:00
|Анже – Марсель
|- : -
|18.10
|18:15
|Гавр – Осер
|- : -
|18.10
|18:15
|Лорьян – Монако
|- : -
|18.10
|18:15
|Париж – Ренн
|- : -
|18.10
|21:45
|Лион – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Каспер Тенгстедт
Тулуза
|5
|
|
Кэмерон Арчер
Осер
|4
|
|
Парис Бруннер
Монако
|4
|П
|
|
Флориан Товен
Ланс
|7
|
|
Кристиан Кассерес
Тулуза
|5
|
|
Панос Кацерис
Лорьян
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джибриль Сидибе
Ле Ман
|4
|1
|2
|
|
Христ Макоссо
Осер
|4
|1
|1
|
|
Жордан Лефор
Анже
|6
|1
|1