Агент Головина: «Пиняеву, Карпукасу, Тюкавину и Щетинину по силам проявить себя в лиге 1»

Клюев назвал фамилии российских футболистов, которые могли бы проявить себя в чемпионате Франции

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, назвал фамилии российских футболистов, которые могли бы проявить себя в чемпионате Франции.

«Достаточное количество россиян могло бы заиграть во Франции. Из молодых назвал бы Пиняева, Карпукаса, которые хорошо смотрятся. Есть и другие ребята, вроде Тюкавина и Щетинина, которые неплохо проявляют себя в своих клубах. В общем, у нас есть и молодые, и более опытные ребята, которым по силам проявить себя в лиге 1», — приводит слова Клюева Metaratings.ru.

Кузяев выступал за «Зенит» с 2017 года. После завершения сезона-2022/23 30-летний хавбек стал свободным агентом.

Россиянин перешел в «Гавр» в среду, 12 июля. 30-летний игрок подписал контракт с клубом до конца июня 2025 года.