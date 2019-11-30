Александр Головин: «Зацикливаюсь на передачах, забываю нанести удар»

Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал о своих игровых недостатках.

— Сами себе ставите задачи — нужно улучшить это, добиться того?

— Иногда бывает. Но в целом просто хочется принести больше пользы и хорошо выглядеть на поле. Нужно чаще бить по воротам, а то я зацикливаюсь на передачах и дриблинге и вообще забываю нанести удар. На тренировках отрабатываешь, а в игре бывает ни разу не ударишь. Тогда ставлю себе задачу — сделать три-четыре удара, ищешь моменты, бьешь.

— Жардим практикует индивидуальные беседы?

— Да, и во время тренировок, и после. Подойдет, объяснит что-либо. Каждый день так бывает. Мне все время говорит, что нужно больше бить.

— Он и на пресс-конференциях это говорил — и в марте, и в эту пятницу.

— Почему-то этим отмечаются российские футболисты. В сборную приезжаю — замечаю это. Здесь все бьют с любой позиции. Есть момент — ушел на полметра и удар. У нас иначе.

— Может, дело в школе?

— Возможно. Но мы сильно отличаемся. Оказался у радиуса, момент, можно забить гол, но начинаем делать передачи или пытаемся обыграть. А во Франции все играют с мыслью забить, лезут, наносят удары.

— Это единственный минус футболиста Головина — то, что он мало бьет?

— Не хотелось бы много говорить о себе — о своих минусах и плюсах. Кстати, иногда этот минус может сработать и в плюс. Когда на самом деле нужно отдать передачу. (Александр Бобров)