Александр Головин: «Я долго думал о переходе в «Монако»

Полузащитник «Монако» Александр Головин в интервью пресс-службе клуба рассказал о том, что долго думал о переходе в состав монегасков.

23-летний россиянин перешел в «Монако» летом 2018 года. Его контракт с клубом истекает в 2023-м.

— Я долго думал о переходе в «Монако», — сказал Головин в интервью пресс-службе клуба. — Сначала я думал играть в Англии, но потом я понял, что мне будет тяжело делать такой шаг, я русский, не знаю языка. Я подумал, что мне нужно перейти в «Монако», как здесь воспитывают молодых футболистов. Я думал, что это для меня хороший вариант.



Академия очень хорошая, очень много молодых игроков. Очень сильных. Классные ребята. У них большой потенциал, можно расти и расти. Видеть и тренироваться с такими футболистами, как Фалькао, Фабрегас это важно для меня. Это топ футболисты высочайшего уровня, у которых ты на каждой тренировке учишься чему-то, смотришь, впитываешь. Это большой опыт для молодого футболиста. У меня хорошие отношения с Сеском Фабрегасом, он мне много помогал, общался со мной.