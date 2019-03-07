Александр Головин: "В следующем сезоне в плане статистики все будет лучше, чем сейчас"

Полузащитник "Монако" Александр Головин во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Россиянин пообещал, что в следующем сезона прибавит в плане статистики. На данный момент он провел 24 матча в составе клуба и забил два мяча.

– Есть ли цель больше забивать?

– Главнее – помогать команде. Это основное. Чтобы мы победили. А там – как получится.

– Леонарду Жардим сказал, что вы способны на большее, можете больше забивать.

– Это первый сезон, часть которого получилась очень сложной для меня и команды. Думаю, в следующем сезоне в плане статистики все будет лучше, чем сейчас.

– К жизни в Монако привыкли? Вроде в первый день у вас болели от солнца глаза.

– (Улыбается) Тут погода позволяет тренироваться и играть зимой. В отличие от России. Это здорово. (Александр Бобров)