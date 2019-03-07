Александр Головин: "Учусь у Фабрегаса. Он делится опытом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин во время пресс-конференции ответил на вопросы журналистов. Россиянин рассказал, что многому учится у одноклубника Сеска Фабрегаса, а также объяснил, с чем связаны трудности клуба в этом сезоне.

– Как много вы учите французский?

– Прошло больше 25 уроков. Начал понимать. Говорить пока труднее.

– Что за повреждение недавно получили?

– Поначалу подумал, что нечто похожее на ту травму. Но на третий день начал тренироваться. Слава Богу, что все закончилось нормально.

– Какие отношения с Фабрегасом?

– Учусь у него. Он делится опытом. С такими футболистами приятно играть. Отношения хорошие – как и со всеми другими.

– Возможно, это ваш самый трудный сезон.

– В "Монако" менялся тренер, поменялся вице-президент. Было непросто. (Александр Бобров)